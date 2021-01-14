Киев, , 16:05 — REGNUM Украинским предпринимателям и торговым сетям не следует импортировать смартфоны, телевизоры и прочую электронику из РФ, поскольку там могут быть установлены «запрещённые» на Украине программы. Об этом сообщили 14 января в пресс-службе Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины.

«На смартфоны и другие портативные устройства, произведённые… для реализации и использования в РФ, будут установлены приложения от компаний, которые подпадают под санкции на территории Украины…», — объяснили в пресс-службе.

Нацсовет призвал предпринимателей и торговые сети прекратить устанавливать программное обеспечение, позволяющее пользователям просматривать российские телеканалы и пользоваться запрещёнными на Украине сервисами.

Чиновники также призвали Совет национальной безопасности и обороны вмешаться в ситуацию, чтобы «предотвратить поставки такой техники на Украине, иначе это приведёт к созданию дополнительных рисков для общественного спокойствия, усилит информационное влияние «государства-агрессора», даст новый толчок развитию пиратства на Украине», — сказано в обращении.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский продлил запрет в отношении российских социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также сервиса Яндекс и ряда российских программ.

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Отметим, что после начала войны в Донбассе украинские власти официально объявили Россию «страной-агрессором», обвинив её в проблемах, с которыми столкнулась Украина после государственного переворота 2014 года. В действительности Россия не является стороной конфликта в Донбассе, а лишь помогает Украине выполнить обязательства в рамках Минских соглашений.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины сообщил о том, что с 2011 года импорт российских книг на Украину упал в 12 раз.

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