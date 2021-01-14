Сеул, , 15:51 — REGNUM Представители Южной Кореи и ООН провели в онлайн-формате конференцию, посвящённую вопросам разоружения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, видеоконференция прошла 14 января между представителем МИД Южной Кореи Хам Сан Уком и заместителем генерального секретаря ООН, по совместительству являющейся высоким представителем по вопросам разоружения, Изуми Накамицу.

В рамках онлайн встречи стороны обсудили ситуацию в мире, перспективы ядерного разоружения и нераспространения оружия, а также договорились об укреплении сотрудничества в преддверии 50-й годовщины ДНЯО, встреча которой состоится в августе текущего года.

Хам Сан Ук поделился с представительницей ООН информацией об усилиях южнокорейского правительства по установлению мира и достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова, а также предложил провести совместный молодежный форум, посвященный теме разоружения.

В свою очередь, Изуми Накамицу подчеркнула, что ООН будет поддерживать усилия Сеула в данном вопросе.