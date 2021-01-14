Минск, , 15:44 — REGNUM Пресс-служба президента Белоруссии снова подвергла цензуре выступление Александра Лукашенко. На этот раз из официальной версии его публичного выступления был вырезан фрагмент о «тысячелетнем стоянии на коленях».

Выступая 12 января на церемонии вручения премии «За духовное возрождение» и специальной премии деятелям культуры и искусства и премии «Белорусский спортивный Олимп», Лукашенко обратился к проблемам происков оппозиции, в том числе при организации проведения Чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Президентская пресс-служба подвергла фальсификации эту часть выступления Лукашенко, смонтировав видео и текстовую версии выступления таким образом, чтобы в них не попали новые скандальные оговорки белорусского политика.

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«Мы уже за многие-многие столетия и тысячелетия настоялись на коленях», — заявил Лукашенко, судя по видео в вечернем новостном выпуске гостелеканала «ОНТ».

"Мы уже за многие-многие столетия настоялись на коленях», — заявил он же, судя по видео церемонии, опубликованной на официальном сайте президента Белоруссии.

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