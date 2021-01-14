Вена, , 15:42 — REGNUM Крым воссоединился с Россией в результате демократического выбора народа в соответствии с международным правом, напомнил участникам Постоянного совета ОБСЕ постпред РФ при этой организации Александр Лукашевич.

«Полуостров (Крым) стал неотъемлемой частью Российской Федерации в результате демократического выбора народа в полном соответствии с международным правом», — сказал он на специальном онлайн-заседании совета.

Таким образом, Лукашевич ответил действующему председателю ОБСЕ Анне Линде, заявившей, что политическое решение конфликта на Украине должно быть достигнуто «в соответствии с полным уважением суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках признанных границ, включая Крым и Севастополь».

Как сообщало ИА REGNUM, полуостров Крым вошел в состав России в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума почти 96,6% проголосовавших высказались за вхождение Крыма в состав России.

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