Белград, , 18:12 — REGNUM Директору управления Косово и Метохии правительства Сербии Петру Петковичу 14 января временные приштинские учреждения запретили въезд в Косово. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Временные приштинские учреждения приняли решение запретить ему посещение затопленных сербских районов Косово для оказания гуманитарной помощи пострадавшим домохозяйствам.

«Очевидно, что предвыборная кампания в Приштине началась еще до установленного законом срока, и сербы снова стали главной целью. Этот поступок албанских политиков говорит о том, что политический маркетинг для них важнее, чем жизнь и безопасность людей», — подчеркнул Петкович.

Он указал, что такое поведение Приштины также показывает, что Европейский союз не может обеспечить соблюдения достигнутых соглашений, в том числе о свободе передвижения.