Москва, , 15:39 — REGNUM Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении поправки в Семейный кодекс в рамках новых положений Конституции РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 января, об этом сообщил глава комитета Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Обновленные положения Конституции закрепили дополнительные гарантии ее верховенства и приоритета действия на территории Российской Федерации, при сохранении правовых позиций, направленных на уважение основных принципов международного права.

Для того, чтобы избежать возможных противоречий законопроектом предлагается дополнить ст. 6 Семейного кодекса положением о том, что применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, а также основам правопорядка и нравственности, не допускается.

«Расширение ориентиров для истолкования правил международных договоров и упоминание в их числе, помимо Конституции, также основ правопорядка и нравственности вызвано тем, что сфера семейных отношений требует особого правового регулирования, где главенствуют морально-нравственные начала, которые сложно, а подчас и невозможно зафиксировать в законе и даже в Конституции, — заявил Крашенинников.

При этом, по его словам, выработка и закрепление в законодательстве универсального понятия «семья» вряд ли возможно — это неоднократно обсуждалось в рабочей группе при подготовке поправок к Конституции, также это подчеркивал Конституционный суд — поскольку понятие «семья» имеет различное содержание в зависимости от жизненных ситуаций и от целей правового регулирования, добавил он.

Кроме того, по словам депутата, для правовой определенности в вопросах истолкования правил международных договоров, которые могут вступать в противоречие с Конституцией РФ и основами правопорядка и нравственности, законопроектом предлагается установить, что такое противоречие может быть установлено в порядке, определенном федеральным конституционным законом, то есть Конституционным судом РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума приводит Семейный кодекс в соответствие новым нормам Конституции