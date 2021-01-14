Вашингтон, , 15:35 — REGNUM Избранный президент США Джозеф Байден может вслед за действующим главой Белого дома Дональдом Трампом оказаться под угрозой импичмента. Вопрос об отстранении демократа от власти намерена поднять член Палаты представителей США от республиканцев Марджори Тейлор Грин.

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Политик пояснила, что граждане США не могут иметь главу государства, «готового злоупотребить президентскими полномочиями, который может быть легко подкуплен иностранными правительствами, китайскими энергетическими компаниями, украинскими энергетическими компаниями».

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«21 января я прибегну к статьям об импичменте в отношении избранного президента Джозефа Байдена, — написала Грин на своей странице в Twitter. — Пришло время занять твёрдую позицию».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее палата представителей вынесла импичмент действующему президенту США Дональду Трампу. Обвинительное заключение по отстранению от власти нынешнего главы Белого дома по статье о подстрекательстве к мятежу подписала спикер законодательного органа член Демократической партии Нэнси Пелоси.

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Она отметила, что никто в стране не может стоять выше закона, даже президент государства. Пелоси в очередной раз заявила, что Трамп представляет угрозу для США.