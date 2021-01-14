Киев, 14 января 2021, 15:39 — REGNUM Санкции минфина США против ряда юридических и физических лиц, в частности против депутата Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Александра Дубинского, не повредили украино-американским взаимоотношениям. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 14 января во время брифинга.
Кулеба добавил, что Украина, как государство, не вмешивалась в американские выборы. Более того, он подчеркнул, что власти США обвинили граждан Украины в работе на Россию.
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Напомним, ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива назвал Украину «колонией» США, а историю её независимости «блефом».
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