Москва, , 15:20 — REGNUM Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о запрете двойного гражданства для госслужащих, передает корреспондент ИА REGNUM 14 января.

Поправками в Трудовой кодекс предлагается закрепить, что не имеющие гражданства РФ или российские граждане, имеющие иностранное гражданство либо вид на жительство за рубежом, не допускаются к замещению в госорганах или органах местного самоуправления должностей, не являющихся должностями государственной или муниципальной службы, для замещения которых требуется оформление допуска к государственной тайне.

В целом изменения вносятся в 24 закона. Предусматривается запрет на замещение государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы и иных должностей в связи с наличием гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право гражданина РФ на постоянное проживание на территории иностранного государства.

Предусматривается обязанность таких лиц уведомить свое руководство о прекращении российского гражданства или о приобретении иностранного гражданства (подданства) либо получении вида на жительство за рубежом.

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