Приштина, , 16:01 — REGNUM Глава МИД Косово Мелиза Харадинай-Стубла 14 января сообщила о том, что главе канцелярии правительства Сербии по Косово и Метохии Петару Петковичу было отказано в праве на въезд в Косово.

На своей странице в социальной сети Facebook косовский дипломат подчеркнула, что Сербия продолжает проводить деструктивную политику в отношении Сербии… (далее цитата):

«Продолжая нарушать (международные соглашения) и дурно обращаться с гражданами Косово, проводя незаконные задержания граждан Косово (последнее — на прошлой неделе!);

Используя незаконные и тайные пути для того, чтобы ввезти в Косово подозрительные вакцины с целью поставить под угрозу государственную безопасность и общественное здравоохранение;

Пытаясь проводить кампанию против государственности Косово — недавно потребовав от Катара «не вести лоббисткую деятельность в поддержку Косово» — что стало вопиющим нарушением Вашингтонского и Брюссельского соглашений;

Наращивая провокации, угрозы, низкое поведение и другие грязные игры, которые приводят к нарушениям безопасности и дестабилизации в регионе и шире!

Поэтому, путь держатся подальше от Косово!»

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