Минск, , 15:16 — REGNUM Александр Лукашенко подписал новые Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях. Об этом 14 января проинформировала администрация президента Белоруссии.

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«Новые КоАП и ПИКоАП направлены на либерализацию административной ответственности и упрощение порядка привлечения юридических и физических лиц к административной ответственности. Основной новеллой кодексов прежде всего является их профилактическая и предупредительная направленность», — отметило госинформагентство БелТА.

Новые кодексы будут введены в действие с 1 марта 2021 года. Ими вводятся такие меры, как предупреждение, устное замечание и профилактические меры в отношении несовершеннолетних. Административные правонарушения подразделяются на три категории: административные проступки, значительные и грубые административные правонарушения. Из нового КоАП исключены 110 пока ещё действующих норм и в 230 составах смягчены санкции.

«Изменения в законодательство были подготовлены по поручению президента Белоруссии, новеллы прошли широкое общественное обсуждение, к их разработке были привлечены многочисленные эксперты — работала межведомственная экспертная комиссия под руководством заместителя главы администрации президента Ольги Чуприс», — сказано в сообщении официального информагентства.

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