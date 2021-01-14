Брюссель, , 15:15 — REGNUM Посещение группой экспертов из стран Евросоюза Белорусской АЭС (БелАЭС) для анализа данных о безопасности станции намечено на первую половину февраля. Об этом 14 января сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

По данным источника, график инспекций был пересмотрен из-за связанными с пандемией коронавируса ограничениями. Также указывается, что вторично эксперты могут посетить БелАЭС с инспекцией уже в середине 2021 года.

При этом в декабре минувшего года саммит ЕС принял решение о блокировке импорта в страны союза электроэнергии с атомных станций из-за рубежа, безопасность которых является несоответствующей требованиям ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января стало известно, что первый энергоблок Белорусской АЭС (БелАЭС) выведен на полную, 100%-ную мощность.