Приштина, , 16:38 — REGNUM Граждане Косово, имеющие право голосования, смогут в период с 13 по 21 января 2021 г. подать заявку с целью принять участие в досрочных парламентских выборах из-за границы.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, досрочные парламентские выборы в самом Косово пройдут 14 февраля, в то время как голосование по почте будет проходить со 2 по 12 февраля.

Принять участие в выборах смогут граждане Косово любой национальности, в том числе сербы, проживающие вне Косово — в том числе в других регионах не признающей Косово Сербии.

Голоса из Сербии будут доставляться в Косово транзитом через Северную Македонию, поскольку почта Косово и почта Сербии не заключили соглашения об обмене посылками.

Читайте ранее в этом сюжете: Лидер оппозиции Косово: паводок обнажил провалы дурного управления