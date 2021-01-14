Анкара, , 15:04 — REGNUM Переговоры о возможности поставок второго полка зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 продолжает вести с Россией Турция. Об этом 14 января заявил турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар, его слова приводит телеканал «A Haber».

«Турция продолжает вести переговоры с Россией о приобретении второго полка С-400», — сказал он, добавив, что для турецких властей был бы проблематичным отказ от приобретения российских ЗРС С-400.

Также он заявил, что Анкара рассчитывает на то, что путем диалога разногласия с США в данном вопросе будут разрешены и указал, что у С-400 в Турции не будет какой-либо конкретной дислокации, комплексы будут перемещаться по мере необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января глава Управления оборонной промышленности (УОП) Турции Исмаил Демир заявил, что приобретенные Анкарой у России ЗРС С-400 готовы к вводу в эксплуатацию.