Ново-Огарево, Московская область, , 14:57 — REGNUM Ситуация в Удмуртии в целом нормальная, несмотря на ряд сохраняющихся проблем. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 14 января на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым.

«Я посмотрел последние данные по республике, в целом ситуация нормальная, стабильная», — сказал Путин.

Он отметил увеличение валового регионального продукта в Удмуртии, рост промышленного производства, сельского хозяйства. Есть и проблемные вопросы, о которых нужно поговорить, добавил Путин.

Российский лидер призвал главу региона следить за уровнем безработицы, который сейчас немного превышает средний показатель по стране, а также сохранить «неплохой темп» в строительстве дорог.

Путин также обратил внимание Бречалова на объём аварийного жилья и на темпы строительства нового жилого фонда.