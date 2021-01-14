Приштина, , 15:55 — REGNUM Исполняющая обязанности президента Косово Вьоса Османи 13 января прокомментировала заявление представителя Евросоюза по диалогу между Сербией и Косово о том, что не признавшие Косово пять стран Евросоюза — Греция, Испания, Кипр, Словакия и Румыния — смогут изменить свою позицию, если Сербия признает Косово. Напомним, сам Лайчак ранее занимал пост главы МИД Словакии.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Османи выразила сожаление в связи с тем, что политика пяти стран ЕС подчинена политике Сербии и России, и заявила, что такая зависимость представляет опасность для всего Евросоюза.

Османи призвала руководство не признавших Косово стран Евросоюза признать реальность и напомнила о решении Международного суда по Косово, согласно которому провозглашение независимости Косово не противоречит международному праву.

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