Берлин, , 14:54 — REGNUM Российское судно-трубоукладчик «Фортуна» за день до начала укладки участка газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») в датских территориальных водах вышло из германского порта Висмар. Это 14 января следует из данных портала отслеживания судов Marine Traffic.

При этом накануне директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин заявил, что российские власти не сомневаются в том, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен, несмотря на то, что Вашингтон усиливает давление на партнеров проекта из ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января стало известно, что российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» покинуло зону строительства газопровода «Северный поток — 2» вблизи датского острова Борнхольм.

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