Москва, , 14:42 — REGNUM Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко вошёл в наблюдательный совет госкорпорации «Ростех», сменив на этом посту экс-главу Минприроды Дмитрия Кобылкина. Соответствующий указ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, подписал президент РФ Владимир Путин.

«Назначить членом наблюдательного совета государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» Мурашко М. А. — министра здравоохранения РФ», — говорится в документе.

Тем же указом глава государства освободил от должности члена наблюдательного совета «Ростеха» Дмитрия Кобылкина.