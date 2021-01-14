Киев, , 14:42 — REGNUM На Украине продолжается обсуждение скандала с резкой сменой главой делегации в ПАСЕ накануне очередной сессии Ассамблеи, которая должна пройти с 25 по 28 января.

ИА REGNUM напоминает, что вместо представителя «Слуги народа» Елизаветы Яськоэтот пост заняла депутат этой же политической силы Мария Мезенцева. Соответствующее решение было утверждено вечером 11 января после более чем трехчасовой дискуссии, причем часть президентской политсилы поддержала одного кандидата, а часть — другого. Сразу же после голосования сама Ясько заявила, что часть «Слуги народа» «прониклась ценностями и действуют методами, несовместимыми с её идеалами и убеждениями».

В интервью изданию «НВ», опубликованному сегодня, 14 января, Ясько подтвердила, что причина ее «устранения» — проукраинская позиция и твердые убеждения по актуальным вопросам, и пожаловалась на истерики «пророссийских» коллег по фракции.

«Меня заранее предупредили: если не перестану вести «антигосударственную деятельность», — меня уволят… На заседании делегации 11 января почти 4 часа обсуждали мое увольнение, но это была бутафорская дискуссия. Все делалось, чтоб подогнать готовое решение о моем отстранении», — отметила Ясько.

Депутат отметила, что за несколько дней до увольнения «имело место прямое давление на из здания, где сейчас работает глава офиса президента Украины Андрей Ермак».

Также Ясько раскритиковала нынешнюю ситуацию в Раде. отметив, что парламент Украины перестал принимать решение в пользу общества, но на удивление быстро голосует законопроекты и кадровые решения, где есть коррупционный интерес или лоббистские назначения.

Кроме того, пожаловалась она, в Раде нет желания ставить на голосование жесткий вариант постановления по Крыму и по событиям в Белоруссии.

«Некоторые коллеги по фракции устраивали истерику, узнав о моих законопроектах о непризнании оккупации Крыма и установление ответственности за отрицание агрессии РФ, поскольку это огорчило бы их промосковских парламентских «товарищей»», — заявила Ясько, но не уточнила, о каких конкретно депутатах идет речь.