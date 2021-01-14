Нур-Султан, , 14:41 — REGNUM Председатель партии «Нур Отаен» («Свет Отечества») Нурсултан Назарбаев предложил кандидатуру Нурлана Нигматулина на пост председателя Мажилиса (парламента) седьмого созыва, сообщили 14 января в пресс-службе бывшего президента Казахстана.

Назарбаев провел заседание фракции «Нур Отан». Депутаты фракции единогласно поддержали кандидатуру Нигматулина. На должность заместителя спикера выдвинуты П. Казанцев и Б. Кесебаева.

Во время заседания также выдвинуты кандидатуры на должность руководителей парламентских комитетов.

Назарбаев также призвал поддержать кандидатуру Аскара Мамина на пост председателя правительства, если его выдвинет президент Касым-Жомарт Токаев. В завершении бывший президент поздравил однопартийцев с победой на выборах.