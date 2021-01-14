Куала-Лумпур, , 14:41 — REGNUM Бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад выразил надежду, что избранный президент США Джо Байден сможет улучшить отношения со странами Азии и положить конец «нелепой торговой войне» с Китаем, сообщает Antara.

«Я надеюсь, что администрация Байдена будет отличаться от администрации президента Дональда Трампа, потому что Трамп ничего не знал о Юго-Восточной Азии», — отметил Махатхир Мохамад.

«Я думаю, что Байден хочет установить взаимопонимание и дружеские отношения со многими странами, которые в прошлом весьма поддерживали США», — продолжил бывший премьер-министр Малайзии.

«Не верю, что Байден продолжит эту нелепую торговую войну с Китаем», — подчеркнул Махатхир Мохамад.

Как сообщало ИА REGNUM, государственная фармацевтическая компания Малайзии Pharmaniaga Bhd подписала соглашение об оптовых закупках вакцины против коронавируса у китайской фармацевтической компании Sinovac Biotech.

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