Белград, , 14:37 — REGNUM Посредник ЕС в диалоге Белграда и Приштины Мирослав Лайчак с оптимизмом смотрит на будущее сотрудничество с новой вашингтонской администрацией по поводу Косово и Метохии. Об этом он заявил во время видеоконференции «Возможности для сотрудничества ЕС и США в регионе Западных Балкан», которую организовало посольство Германии в США 12 января.

По мнению Лайчака, «команда ЕС-США функционировала плохо» на этом направлении, особенно в течение последнего года. «Было очевидно, что существуют два подхода, но не потому, что ЕС так решил или так захотел», — сказал он. Такая ситуация привела в смятение и Белград, и в Приштину, которые не хотели выбирать между Брюсселем и Вашингтоном, полагает европейский дипломат.

Говоря о Вашингтонском соглашении, подписанном представителями Белграда и Приштины осенью 2020 года при посредничестве Дональда Трампа, Лайчак заявил, что речь идет о «политической декларации, которая не является юридически обязывающей».

«Подписанный документ не содержит механизма внедрения и зависит от доброй воли сторон. Мы в Брюсселе работаем по-другому. Мы работаем над четким соглашением, где определено, кто что делает и когда», — процитировал слова Лайчака сербский телеканал РТС.

Напомним, что осенью 2020 года президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр сепаратистского Косово Авдуллах Хоти подписали в присутствии Трампа соглашение о «нормализации экономических отношений».