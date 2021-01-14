Москва, , 14:30 — REGNUM В связи с политическими гонениями на сторонников президента США Дональда Трампа депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») фиксирует кризис доверия в американском сегменте интернета и предлагает два варианта ответа на новые вызовы.

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«Первый — это создание своей соцсети, с кепками MAGA и трампистками. Недовольных ситуацией в США достаточно много, чтобы среди них нашлись и талантливые программисты, и поддерживающие их инвесторы. Так может возникнуть альтернатива про-демократическому FB, например», — рассуждает Горелкин в ТГ-канале.

Второй вариант — децентрализованный интернет, не зависящий от серверов больших компаний и живущий в пользовательских устройствах, где просто нет рубильника, за который можно дернуть, чтобы кого-то отключить, отметил парламентарий.

«В первом случае главный риск — превратить лагерь недовольных в гетто. Во втором — устроить технологическую революцию, которая приведет и к политическим изменениям», — делает он вывод.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, из-за блокировок соцсетями и мессенджерами аккаунтов Трампа и «охотой на ведьм» в США, а также в связи с изменением политики WhatsApp фиксируется рост скачиваний Telegram.