Киев, 14 января 2021, 14:32 — REGNUM Ближе к весне на Украине может быть зарегистрирована российская вакцина от COVID-19 «Спутник V». Об этом заявил глава Национальной медицинской палаты Украины, директор госпредприятия «Украинский научный центр «Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов» Сергей Кравченко 14 января в эфире телеканала NewsOne.
Эксперт рассказал, что украинские чиновники могут затянуть регистрацию, потребовав досье на вакцину с учётом завершённой третьей фазы клинических испытаний.
Он также добавил, что украинские чиновники могут потребовать международную сертификацию российской вакцины, но и тут их ждёт неудача — «Спутник V» вскоре должен получить сертификат в Венгрии.
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Последнее возможное препятствие — это инспекция производств в России и в украинском Харькове.
В конечном итоге, если украинские чиновники продолжат блокировать регистрацию по надуманным причинам, заявитель может обязать их выполнить решение через суд, считает Кравченко.
Он отметил, что в 2021 году Украина, скорее всего, так и не получит вакцину от COVID-19, и массовая вакцинация не начнётся.
Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в республике идёт активная подготовка к вакцинации населения российской вакциной «Спутник V».
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