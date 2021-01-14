Киев, , 14:32 — REGNUM Ближе к весне на Украине может быть зарегистрирована российская вакцина от COVID-19 «Спутник V». Об этом заявил глава Национальной медицинской палаты Украины, директор госпредприятия «Украинский научный центр «Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов» Сергей Кравченко 14 января в эфире телеканала NewsOne.

«Законных оснований для отказа заявителю у министерства здравоохранения [Украины] и государственного экспертного центра нет», — сказал он.

Эксперт рассказал, что украинские чиновники могут затянуть регистрацию, потребовав досье на вакцину с учётом завершённой третьей фазы клинических испытаний.

«Третья фаза испытаний российской вакцины уже завершена, а компания международная…, которая проводила, непосредственно, эти испытания, сейчас уже формирует досье», — рассказал Кравченко.

Он также добавил, что украинские чиновники могут потребовать международную сертификацию российской вакцины, но и тут их ждёт неудача — «Спутник V» вскоре должен получить сертификат в Венгрии.

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Последнее возможное препятствие — это инспекция производств в России и в украинском Харькове.

«Международная фармфедерация назначит инспекторами как раз венгерских инспекторов, и, как вы понимаете, очень быстро пройдёт эта инспекция… Оснований законных для отказа в регистрации уже не будет», — уверен эксперт.

В конечном итоге, если украинские чиновники продолжат блокировать регистрацию по надуманным причинам, заявитель может обязать их выполнить решение через суд, считает Кравченко.

Он отметил, что в 2021 году Украина, скорее всего, так и не получит вакцину от COVID-19, и массовая вакцинация не начнётся.

Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в республике идёт активная подготовка к вакцинации населения российской вакциной «Спутник V».

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