Санкт-Петербург, , 14:38 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов сообщил, что у него в результате тестирования подтвердился СOVID-19. Причем, это произошло сразу после сделанной им прививки от коронавируса, и первые признаки болезни политик ошибочно считал побочными проявлениями от вакцинации.

Михаил Амосов Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Теперь понятна природа моего состояния. Если раньше казалось, что это могут быть осложнения именно от прививки, то теперь придётся разбираться, а были ли вообще осложнения или это уже сразу сработал вирус?», — поделился своими соображениями Михаил Амосов.

Болезнь им переносится в лёгкой форме, депутат работает дома, на самоизоляции. Также заболела жена Амосова, ее состояние удовлетворительное.

Амосов предполагает, что заразился коронавирусом непосредственно перед вакцинацией, что не позволило его сразу определить: перед процедурой у него вирус не обнаружили.