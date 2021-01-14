14 января 2021 | Время чтения 3 мин

Станислав Тарасов, , 14:59 — REGNUM



Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

После трёхсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении в Москве, на которой был рассмотрен ход реализации заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин проинформировал своего турецкого коллегу о главных результатах прошедших переговоров, указывая на «подтверждение Азербайджаном и Арменией настроя на нормализацию отношений, готовности к практическому взаимодействию в налаживании мирной жизни, разблокировании хозяйственных и транспортных связей». Было также подчеркнуто, что «с учётом общей стабилизации ситуации вокруг Нагорного Карабаха удалось согласовать ряд важных шагов в этом направлении». Со своей стороны Эрдоган «выразил поддержку усилий России в русле нагорно-карабахского урегулирования, высказался за продолжение координации действий России и Турции, в том числе в интересах экономического развития региона и продвижения взаимовыгодных проектов».

Российско-турецкий диалог на карабахском направлении, где две страны выступили в роли спарринг-партнеров, выглядит естественным. Но Турция желала бы большего: помимо России, начать контакты по этой проблематике еще с кем-то из членов Минской группы ОБСЕ, подобно тому, как то происходит между Россией и Францией, странами-сопредседателями. Однако, как заявил Эрдоган на встрече с послами государств ЕС, «Турция не получила с их стороны поддержки борьбе в Нагорном Карабахе», хотя «Минской группе ОБСЕ не удалось за 30 лет урегулировать нагорно-карабахский конфликт, но при нашей поддержке за 44 дня эта проблема нашла свое решение». Однако в Евросоюзе иначе оценивают ситуацию. Издание EUObserver осуждает переход к урегулированию конфликтов типа карабахского к силовому сценарию, считает, что без активной поддержки Эрдогана президент Азербайджана Ильхам Алиев «вряд ли бы решился на начало войны с Арменией». В отношении России утверждается, что «она грамотно воспользовалась ситуацией и вернула влияние на Южном Кавказе», подчеркивая «бессилие Запада или падение его влияния в этом регионе». Более того, по оценке Брюсселя, Россия в отличие от Турции сохранила возможности для маневрирования на европейском направлении, не отказываясь от возможностей возобновления деятельности Минской группы. В ЕС усматривают для себя опасность еще и в том, что Турция будет пытаться проецировать «карабахский опыт» в отношении входящих в ЕС Греции и Кипра, которые «могут не получить поддержки, как это было в отношении Армении».

Реджеп Тайип Эрдоган с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем Iletisim.gov.tr

Что дальше? Научный сотрудник Chatham House по России и Евразии Лоуренс Броерс предлагает тщательно проанализировать ситуацию. По его словам, нужно исходить из того, что, «хотя некоторые из целей Азербайджана в Нагорном Карабахе, возможно, были достигнуты, включая восстановление юрисдикции над семью прилегающими районами и возвращение беженцев, присутствие России может создать проблему для властей Азербайджана в долгосрочной перспективе». То есть вести дело к тому, чтобы в мировом общественно-политическом сознании присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе «выглядело бы как оккупация части земель Азербайджана». А в отношении Армении, как считает германский эксперт Рeйнхард Фезер, «нужно рисовать картинку, в которой Россия выглядела бы как один из участников поражения там демократического эксперимента», имея в виду перспективу сохранения в Ереване власти Никола Пашиняна, показать, что, «хотя война в Нагорном Карабахе завершена, Армения и Азербайджан оказались гораздо дальше от подлинного мира, чем до сентябрьского обострения», что «Россия — это не фактор мира, а фактор силы».

В этой связи ставится задача «вернуть ЕС в разрешении армяно-азербайджанского конфликта», затянуть дипломатическую дуэль по определению статуса Нагорного Карабаха, создать проблему в размещении российских миротворцев и центра с участием турецких военных по наблюдению за перемирием в Нагорном Карабахе, чтобы, как пишет американское издание Politico, «выиграть время для переосмысления ЕС своей стратегии в регионе с целью перехвата инициативы». Для этого ЕС должен «меньше ориентироваться почти исключительно на дипломатические и экономические средства осуществления своей власти в странах региона», ему нужно «приступить к развитию с ними партнерских отношений в военной сфере, сфере разведки и обеспечения кибербезопасности». Но пока всё это напоминает ситуацию размахивания кулаками после драки, создавая новую региональную международную интригу. Мирные договоренности по Карабаху без Запада продолжают действовать, имея все шансы стать долгосрочными и стабильными.