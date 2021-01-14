Париж, , 14:23 — REGNUM Заявления украинских властей о якобы нарушении прав национальных меньшинств в российском Крыму совершенно безосновательны. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя РФ при Совете Европы (СЕ) Ивана Солтановского.

Он отметил, что с 2014 года Россия активно содействовала тому, чтобы в Крыму укреплялись социально-экономические, культурные, религиозные права национальных меньшинств. На полуострове живут представители армянской, болгарской, украинской, греческой, крымско-татарской, итальянской и немецкой общин.

«В повседневной жизни Крыма нет фактов этнической напряженности», — приводит слова Солтановского ТАСС.

Дипломат добавил, что любому беспристрастному наблюдателю очевидны усилия российских властей по упрочению межэтнического мира в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января стало известно о согласии Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) рассмотреть жалобу Украины, обвиняющей Россию в нарушении прав человека в Крыму.

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