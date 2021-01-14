Киев, , 14:17 — REGNUM Власти Украины не ощущают напряженности в отношениях с США после того, как американский минфин объявил о введении санкций в отношении украинских граждан и организаций за вмешательство в выборы в Соединенных Штатах. Об этом 14 января заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время своего выступления, которое транслировалось в соцсети Facebook.

«Относительно какого-то напряжения в двусторонних отношениях (с Вашингтоном). Нет, мы его не ощущаем», — заявил он в ответ на соответствующий вопрос.

Также Кулеба уточнил, давая свой комментарий по поводу введения ограничительных мер против некоторых украинских граждан и компаний, что Украина не вмешивалась во внутренние дела США и не намерена этого делать в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что с 2014 по 2020 год вооружённые силы Украины (ВСУ) получили от США помощь на сумму около $500 млн.