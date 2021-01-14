Москва, , 14:14 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что государственный аппарат должен стать более современным и функциональным.

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«Безусловно, цифровизация позволит повысить эффективность и государственного управления, приблизиться к формату «сервисного государства», — сказал Мишустин в своем видеообращении к участникам Гайдаровского форума.

Премьер-министр добавил, что люди должны получать все услуги «проактивно и госаппарат должен быть настроен под такие изменения». Для этого, в том числе, в России проводится реформа, которая должна завершиться до 1 апреля этого года, отметил Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января Мишустин подписал постановление, утверждающее предельную численность госслужащих и фонд оплаты труда в рамках реформы государственного аппарата.

Реформу планируется завершить до конца марта 2021 года. Она должна привести к единому стандарту штата и организационной структуры министерств и ведомств, сокращению центральных аппаратов и территориальных органов.

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