Сеул, , 14:16 — REGNUM Правительство Южной Кореи приняло решение выделить в 2021 году из Фонда межкорейского сотрудничества 800 млн вон (~$730 тыс.) на изучение текущего положения семей, разделенных в годы Корейской войны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения.

Известно, что подобное исследование проводится в третий раз. Впервые положение разделенных семей изучили в 2011 году, второй раз — в 2016 году.

Отмечается, что в период с апреля по октябрь текущего года планируется опросить порядка 50 тыс. Членов разделенных семей, проживающих на территории Южной Кореи и подавших заявки на поиск родственников.

Кроме того, порядка 4,77 млрд вон (~$4,3 млн) планируется выделить на создание «Культурного пространства мирного объединения» в демилитаризованной зоне (ДМЗ), а также оказать финансовую поддержку Кэсонскому индустриальному комплексу, экскурсионному центру в пограничном пункте Пханмунчжом, Центру будущего объединённого Корейского полуострова.