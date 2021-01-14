Сараево, , 16:26 — REGNUM В настоящее время в Боснии и Герцеговине наблюдается тенденция к снижению числа выявленных случаев заражения коронавирусом. При этом вакцинация должна начаться в конце января или начале февраля. В Федерации Боснии и Герцеговины население будет привито американской вакциной Pfizer/BioNTech, а в Республике Сербской — российским «Спутником V». Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

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Власти Боснии и Герцеговины объявили 14 января, что в конце января или начале февраля должна прибыть первая партия вакцины Pfizer, приобретенная через систему Covax, в то время как Республика Сербская закупила вакцину «Спутник V» у России.

Вакцина будет доставлена во все округа Боснии и Герцеговины, и по плану, разработанному министерством здравоохранения, вакцинация начнётся с города Мостар.