Москва, , 13:54 — REGNUM Россия подошла к переломному моменту кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции, за ним постепенно наступит улучшение. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в видеообращении к участникам Гайдаровского форума, который открылся 14 января.

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«Сейчас наступает переломный момент кризиса, связанного с распространением коронавируса. Уверен, что дальше ситуация будет постепенно улучшаться», — сказал председатель правительства.

Он отметил, что в стране началась вакцинация населения от новой инфекции, в результате должна сформироваться полноценная защита. Будет формироваться коллективный иммунитет, что означает избавление от опасений, которые мешали торговле и развитию экономики.

В России, добавил он, восстановление должно идти быстрее, чем в других странах, так как наша страна первой зарегистрировала свою вакцину и начала активно её применять.

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