Афины , , 13:49 — REGNUM Переговоры в Лиссабоне между министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом и его португальским коллегой Аугушту Сантушом Силвой были сосредоточены на приоритетах председательства Португалии в Совете Европейского союза, событиях в Восточном Средиземноморье, миграционном кризисе и процессе расширения Европейского союза, сообщает AMNA 13 января.

Дендиас рассказал, что Сильва подробно проинформировал его о приоритетах португальского председательства, и добавил, что Греция «полностью поддерживает ключевые вопросы, которые будут решаться в этом контексте». Говоря о последних событиях в Восточном Средиземноморье, греческий министр отметил, что, «несмотря на относительное спокойствие в последние несколько недель, ситуация остается очень нестабильной».

Он подчеркнул, что Греция всегда готова «вести конструктивный диалог с Турцией, но, конечно, на основе международного права и для обсуждения того единственного вопроса, который необходимо решить, — делимитации исключительной экономической зоны и континентального шельфа в Эгейском и Восточном Средиземноморье».

Кроме того, он подтвердил, что по приглашению турецкой стороны была достигнута договоренность о том, что Афины и Анкара проведут следующий раунд предварительных переговоров в Стамбуле 25 января. Дендиас также процитировал выводы Европейского совета от декабря 2020 года, которые «призывали не только к устойчивой деэскалации для возобновления этих исследовательских переговоров, но и к их плавному продолжению». Греция, по его словам, ожидает конструктивного отношения со стороны Турции и воздержания от любых провокаций с турецкой стороны.