Страсбург, Франция, , 13:28 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) согласился частично рассмотреть жалобу Украины на Россию, которая якобы ответственна за нарушения прав человека в Крыму. Об этом говорится в заявлении ЕСПЧ.

Страсбургский суд отметил, что считает себя неправомочным решать, было ли включение Крыма в состав России, осуществлённое по российским законам, законным с точки зрения международного права. Но жалобы украинских властей о нарушении прав человека в Крыму признаны частично приемлемыми для рассмотрения.

Решение по существу межгосударственной жалобы «Украина против России» суд примет позднее.

Как сообщало ИА REGNUM, жалобу против России Украина подала в ЕСПЧ в марте 2014 года. В обращении говорится, что Москва ответственна за большое количество нарушений прав человека и преступлений в Крыму. В мае 2018 года рассматривающая межгосударственные дела палата ЕСПЧ передала обращение Большой палате.

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