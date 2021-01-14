Белград, , 13:08 — REGNUM Окончательное соглашение о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной может быть достигнуто через несколько месяцев при условии, что «обе стороны будут готовы к переговорам». Об этом заявил спецпредставитель Евросоюза по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак 12 января.

При этом он отметил, что надо дождаться формирования новой власти в Приштине и только потом продолжить переговорный процесс в Брюсселе. Также Лайчак напомнил, что переговоры между Белградом и Приштиной продолжаются уже десять лет, и что пришла пора закончить этот процесс.

«Но если нет воли с их стороны, мы не можем заставить их подписать соглашение. При этом они должны знать, что без нормализации отношений нет европейского будущего», — заявил Лайчак во время видеоконференции «Возможности для сотрудничества ЕС и США в регионе Западных Балкан», которую организовало посольство Германии в США.

Напомним, что переговоры о «нормализации отношений» между сербами и албанскими сепаратистами в Косово и Метохии ведутся при посредничестве Евросоюза, который, по сути, настаивает на признании независимости Косово с стороны Белграда.