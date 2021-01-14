Москва, , 13:07 — REGNUM Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв указал на риски внедряемой Западом концепции «порядка, основанного на правилах».

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«На протяжении нескольких последних лет «либеральный» Запад пропихивает на замену международному праву концепцию «порядка, основанного на правилах» (rules based order, RBO). Глядя на то, как под лозунгом «вы не понимаете, это другое» американцы расправляются сейчас с инакомыслием и свободами на собственной территории, становится ещё более понятным, что произойдёт с международными отношениями, если RBO победит во всемирном масштабе». — отметил Косачёв в Facebook.

По мнению сенатора, правила, как сейчас в войне политических оппонентов и соцсетей против президента США Дональда Трампа, будут устанавливать «победители» и в соответствии со своим пониманием добра и зла.

«В вольном переводе с английского RBO — это закон джунглей, где силу права подменяет право силы. Что мы и наблюдаем в действиях американских «демократов» всех мастей. Я не хочу жить в таком мире», — заключил парламентарий.