Екатеринбург, , 13:03 — REGNUM Свердловское Заксобрание 26 января рассмотрит вопрос о согласовании кандидатуры бывшего главы Екатеринбурга Александра Высокинского на должность первого заместителя губернатора региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе законодательного органа.

Решение провести внеочередное заседание было принято 14 января. Вопрос о Высокинском значится среди других в повестке. Также на первом заседании весенней сессии депутаты рассмотрят вопрос о даче согласия на безвозмездную передачу Екатеринбургу и Невьянску в муниципальную собственность ряда объектов имущества Свердловской области, ходатайства о награждении и т.д.

Как сообщало ИА REGNUM, Высокинский покинул пост главы города в декабре. Ему на смену пришёл Алексей Орлов, ранее работавший первым заместителем губернатора.