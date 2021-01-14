Москва, , 13:00 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) счёл недоказанным ряд обвинений Украины против России по Крыму, сообщили 14 января в пресс-службе Минюста.

Так, в промежуточном решении ЕСПЧ по жалобе «Украина против России (Крым)» (о событиях 2014−2015 годов) говорится, что суд сделал вывод о недоказанности целого ряда обвинений, выдвинутых украинскими властями против РФ.

Речь идёт в том числе о якобы имевших место случаях убийства мирных граждан, безосновательного задержания и запугивания иностранных журналистов и незаконного изъятия имущества военнослужащих ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, жалобу против России в ЕСПЧ власти Украины внесла в марте 2014 года, заявив о многочисленных нарушениях прав человека в Крыму. В общей сложности Киев подал пять исков против России в ЕСПЧ. Два из них связаны с воссоединением Крыма с Россией, ещё три касаются Донбасса. В июне 2018 года Европейский суд по правам человека объединил все иски, поданные Украиной против России, в два крупных производства — по Крыму и по Донбассу.

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