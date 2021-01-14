Киев, , 13:01 — REGNUM Правительство Украины приняло решение о снижении цены на газ, нарушив при этом закон «О рынке газа», где четко прописаны возможные механизмы защиты социально незащищенных категорий населения, заявил в своем комментарии сегодня, 14 января, украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук.

Специалист подчеркнул, что возвращение государственного регулирования цены на газ — это не решение проблемы завышенной цены.

«Также правительство фактически поставило «на паузу» дальнейшее развитие рынка газа на Украине. Ведь теперь после таких решений иностранные компании, которые были готовы работать с продажей газа, приостановят свои планы. Если твоя деятельность будет зависеть от бюрократических политических решений, то ни один бизнес-план не спасет ситуацию… Населения, конечно, обрадуется снижению цены на газ, хотя сколько той радости? Всего лишь на полтора месяца — февраль и первая половина марта. А дальше рыночная цена на газ будет снижаться, поскольку завершается отопительный сезон», — объяснил суть комбинации Корольчук.

Эксперт подчеркивает, что президент Зеленский попытался взять реванш на поле тарифов ми даже частично — успешно.

«Люди будут довольны, но их не интересуют особенности работы рынка газа. И их не интересуют внутренние газовые взаимоотношения «Нафтогаза», газсбытов, трейдеров. Проблема долгов на рынке газа будет еще больше проявляться в 2021 году… Для Зеленского вопрос тарифов — чрезвычайно важный. С помощью этого вопроса президент спасает и свой рейтинг, и рейтинг остатков партии «Слуга народа» перед возможными и вынужденными досрочными выборами в Верховную раду», — отметил он.

Вместе с тем, Корольчук считает, что последние заявления лишь подтверждают, что «Нафтогаз» изначально продавал втридорога газ для потребителей и зарабатывал на населении Украины, а сейчас компания выступает политическим инструментом в руках власти.

«В результате президент Зеленский, поддержав монополистические аппетиты «Нафтогаза», понесет больше репутационных потерь, и не получит ожидаемого политического результата», — прогнозирует специалист.

ИА REGNUM напоминает, что накануне стало известно, что правительство Украины с 1 февраля вводитгосударственное регулирование цен на газ на период карантина или до конца отопительного сезона. Предлагаемая цена газа составит 6,99 грн за кубометр топлива, по словам премьера Дениса Шмыгаля, это означает снижение в платежках более чем на 30%.

В «Нафтогазе Украины» заявили, что готовы обеспечить газом бытовых потребителей по «регулируемой цене» до завершения карантина или отопительного сезона.

«Мы понимаем, что введением регулируемых цен на газ правительство сделало вынужденный шаг, вызванный мощным противодействием частных поставщиков развития рынка газа и перехода потребителей к новым поставщикам газа», — отметил глава компании Андрей Коболев.