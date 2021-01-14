Пхеньян, , 12:48 — REGNUM 13 января, на следующий день после закрытия VIII съезда Трудовой партии Кореи (ТПК), на Пхеньянском крытом стадионе состоялся большой праздничный концерт. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Согласно опубликованным данным, в программу были включены массовые гимнастические номера, музыкальные произведения, хоровое пение и танцы в сопровождении «трехмерного мультимедиа»

Известно, что на концерте присутствовали глава КНДР Ким Чен Ын, а также другие государственные и партийные руководители.

Ранее северокорейские СМИ сообщали о том, что ЦК ТПК пригласил официальных лиц, а также ветеранов партии, правительства и вооружённых сил в качестве специальных гостей на торжества по случаю VIII съезда.