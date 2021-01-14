Париж, , 12:52 — REGNUM Министр-делегат Франции по делам бюджета Оливье Дюссо заявил, что правительство Франции потратит на вакцинацию населения от COVID-19 4,3 миллиарда евро. Об этом в четверг, 14 января, сообщает Le Figaro.

Вакцинация вакциной Pfizer во Франции © Claude Truong-Ngoc. Wikimedia Commons

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По словам министра, Франция предпримет все возможные меры, чтобы справиться с санитарным и экономическим кризисом.

Он также добавил, что «вакцинация — это лучшая инвестиция и стоит того», чтобы вложить в нее 4,3 миллиарда евро. Эта сумма включает в себя «покупку вакцины, проведение вакцинации и тестов» на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 23 852 новых случая заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 2,830 млн.

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