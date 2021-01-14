Киев, , 12:47 — REGNUM Правительство Украины в очередной раз пытается обмануть украинцев — так, отвлекая их внимание заявлениями о возможности снизить стоимость газа, оно намеренно «забывает» о росте тарифов на водоснабжение и водоотвод, производство тепловой энергии, а также об отмене льготного тарифа на поставку электроэнергии.

Об этом сегодня, 14 января, заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук, передает корреспондент ИА REGNUM.

Политик отметил, что он не удивлен волне протестных акций с требованием прекратить тарифный геноцид, которая «накрыла» Украину в первые дни 2021 года, поскольку «для большинства граждан тарифы просто непосильны». Вместе с тем он считает «абсурдным» предложение официальной власти с 1 февраля формировать цену на газ по формуле «цена на европейских хабах минус транспортировка газа в Украину».

»…Абсурдность предложения и.н. министра энергетики Витренко — Зеленского заключается в том, что цена газа собственной добычи, например добываемого в Харьковской или Полтавской области, не будет учитывать расходы на транспортировку от Дюссельдорфа до точки входа в Украину. А главное — сохраняется схема импорта российского газа по виртуальному реверсу якобы из немецкого газового хаба (NCG) газовыми операторами из стран, которые вообще не добывают природный газ», — подчеркнул народный депутат.

Кроме того, добавил он, алогичность этого предложения еще и в том, что себестоимость газа внутренней добычи не превышает и $100 за тысячу кубометров, тогда как стоимость газа на европейских хабах существенно выше.

Также Медведчук напомнил, что согласно «преступной» формуле «Дюссельдорф+», которую легитимизировала прежняя власть, Украина платит за транспортировку голубого топлива, дополнительно переплачивая таким образом $38,5−42,5 за тысячу кубометров импортируемого газа.

«Мы с коллегами по фракции неоднократно обращались с официальными запросами в НАБУ и правительство относительно незаконности ценообразования на газовом рынке. Власть цинично проигнорировала представленные нами факты вопиющей несправедливости и преступного сговора с целью наживы», — заявил парламентарий.

Медведчук подчеркнул, что депутатами фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» также были зарегистрированы законопроекты, которые должны помочь снизить тарифы: № 2126 — об отмене ренты и НДС на газ, идущий на нужды населения; № 1122 — определяющий формулу средней цены газа с учетом стоимости импортируемого газа и газа собственной добычи; № 3323 — предусматривающий списание задолженности за отдельные виды коммунальных услуг для самых незащищенных слоев населения. Кроме того, политик напомнил, что партией «Оппозиционная платформа — За жизнь» был предложен комплекс мер по урегулированию вопросов ценообразования в сфере ЖКХ.

«Первое: снижение цены на газ для населения с учетом падения средней таможенной стоимости импортируемого газа. Второе: отмена решений по поднятию тарифов на доставку природного газа, водоснабжение и водоотвод, производство тепловой энергии, а также возврат льготного тарифа на электроэнергию. Третье: пересчет тарифов на отопление и горячее водоснабжение в сторону снижения с учетом уменьшения цены на газ для населения. Четвертое: законодательное закрепление нормы, что газ собственной добычи государственной компании «‎Укргаздобыча» идет исключительно на нужды населения (недра являются собственностью Украинского народа). Пятое: переход на прямые поставки газа из РФ со скидкой 25%, о которой мы договорились, и отказ от преступной схемы «Дюссельдорф+». Шестое: внесение изменений в госбюджет Украины на 2021 год относительно увеличения средств, выделяемых на субсидии, а также отмены позорных законодательных инициатив Зеленского по верификации, которые делают невозможным предоставление субсидии», — перечислил Медведчук механизмы, предложенные ОПЗЖ, чтобы снизить непомерные тарифы.

В завершение лидер оппозиции добавил, что что только после принятия подготовленных ОПЗЖ законопроектов граждане Украины получат экономически обоснованные платежки, отвечающие в полной мере уровню их платежеспособности.

«Тарифный геноцид через повышение тарифов для граждан Украины должен быть остановлен, а правительство — отправлено в отставку», — резюмировал Виктор Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что 13 января было заявлено, что власти Украины вводят государственное регулирование цен на газ для всех бытовых потребителей на период карантина. Согласно заявлению правительства, в результате регулирования по заявленным формулам стоимость газа должна снизиться более чем на 30% до уровня 6,99 грн за один кубометр газа. Многие эксперты критически оценили эту инициативу, заявив, что реальные цифры в платежках от этих манипуляций никаким образом не уменьшатся.

Массовые митинги против повышения цен на газ прошли во многих регионах страны. Комментируя протесты, Медведчук заявил, что новый виток тарифного геноцида на Украине со стороны власти грозит социальным взрывом.

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