Минск, , 12:40 — REGNUM Изменения в законы о здравоохранении и об оказании психологической помощи рассмотрены 14 января в ходе совещания, которое в президентском дворце провёл Александр Лукашенко.

«В нашей стране право на охрану здоровья, как вы понимаете, незыблемо. Бесплатное и эффективное лечение в государственных учреждениях здравоохранения должен получать каждый гражданин Белоруссии. Государство со своей стороны обязано сохранить условия, чтобы в больнице было современное медицинское оборудование, у врача — средства индивидуальной защиты. А пациент, где бы он ни жил (в столице или в селе), получал ту помощь, в которой нуждается», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

Он также отметил: «Неизменный приоритет здравоохранения — обеспечить доступную и качественную медицинскую помощь населению».

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич сообщил, в Белоруссии выстроена структура оказания медицинской помощи — от фельдшерско-акушерских пунктов и центральных районных больниц до республиканских научно-практических центров. Высочайшим стандартам соответствует развитие высоких медицинских технологий. Ежегодно белорусские учреждения образования выпускают почти 3,5 тыс молодых врачей и почти 4 тыс специалистов из числа среднего медицинского персонала.