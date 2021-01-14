Стокгольм, , 13:12 — REGNUM В настоящее время шведское правительство предпринимает активные усилия для возобновления следствия и проведения новых погружений на место затонувшего в 1994 году парома «Эстония». Об этом сообщила газета Aftonbladet.

Основным центром сосредоточения усилий правительства сейчас является изменение закона, гарантирующего покой захоронения.

Напомним, что в результате крушения «Эстонии» в 1994 году погибли 452 человека, тела которых по-прежнему находятся на затонувшем судне после того, как в первые дни трагедии было сообщено о невозможности проведения работ аквалангистов по поднятию тел на поверхность.

В сентябре 2020 года съемочная группа телеканала Discovery с помощью подводного робота смогла обнаружить 4-метровое отверстие в корпусе судна, о существовании которого до то момента не было известно. Вскоре была найдена еще одна пробоина, о которой не знала международная комиссия при составлении доклада о причинах трагедии. Эстонская сторона немедленно обратилась к шведскому правительству с требованием возобновить следствие и провести работы на глубине. Однако в соответствие с законодательством Швеции сейчас работа аквалангистов невозможна.

14 сентября министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг уведомил международный комитет Риксдага о ведущейся подготовке по внесению изменений в закон, гарантирующий покой захоронения, с целью возобновления следственных мероприятий на месте крушения судна.