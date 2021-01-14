Стокгольм, , 12:38 — REGNUM В ходе дебатов в Риксдаге, состоявшихся 13 января, лидер «Шведских демократов» Джимми Окессон поднял вопрос об усилении цензуры в социальных сетях, вызванной блокировкой президента США Дональда Трампа. Однако, отвечая в своем почти совершенно непонятном стиле, премьер-министр Швеции Стефан Лёвен выступил за дальнейшее «ужесточение цензуры». Об этом сообщила газета Fria Tider.

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«Сегодня мы находится в ситуации с IT-гигантами, которые берут на себя право ограничивать свободу выражения мнений людей и отключать неприятных им людей. Речь идет о средствах массовой информации в Швеции, президенте США и длинной череде консервативных представителей оппозиции по всему миру. Что Стефан Лёвен скажет по этому поводу, является ли это разумным?» — спросил Окессон.

«Я разделяю мнение министра (министра энергетики и цифрового развития Швеции Андерса Игемана — прим. ИА REGNUM) о том, что если вы что-то думаете, то, вы не имеете права … безусловного права … на то, чтобы кто-то другой должен это мнение выражать, но вы должны брать ответственность на себя. Как частное лицо, и как эти СМИ. Я думаю, мы давно обсуждаем … не думаю … мы давно обсуждаем проблему, которая у нас есть в социальных сетях. То, что было бы … ну, по крайней мере для меня … отличной возможностью для людей искать контакты, распространять знания, укреплять демократию, стало чем-то другим, и мы должны что-то с этим делать», — сбивчиво ответил Лёвен.

«У нас должен быть регламент, чтобы мы прекратили то, что, как мы видим сейчас, привело к безумию в США», — добавил премьер-министр.

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