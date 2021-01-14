Киев, , 12:39 — REGNUM По завершении локдауна Украина вернётся к «адаптивному» карантину. Об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов 14 января в эфире телеканала «1+1».

«Начиная с 25 января будет карантин с другими ограничениями, с другим режимом. В частности, это касается нашей стратегии: мы хотим дальше вернуться к адаптивному карантину. Тогда, в зависимости от эпидемиологической ситуации, определяют тот или иной уровень ограничений», — рассказал он.

Степанов напомнил, что с 8 по 24 января на Украине действуют усиленные ограничения.

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Чиновник также не исключил повторение жёсткого карантина в случае, если заболеваемость вновь превысит определённый уровень.

«Если мы привязываемся к количеству, то это около 30 тысяч больных. Впрочем, это и количество госпитализированных, и количество тяжёлых пациентов, и рост — с какой скоростью оно происходит», — добавил Степанов.

Отметим, на Украине продолжается рост числа выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. За минувшие сутки подтверждены почти 8 тыс. случаев, скончались 162 человека.

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