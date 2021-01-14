Киев, 14 января 2021, 12:39 — REGNUM По завершении локдауна Украина вернётся к «адаптивному» карантину. Об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов 14 января в эфире телеканала «1+1».
Степанов напомнил, что с 8 по 24 января на Украине действуют усиленные ограничения.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»
Чиновник также не исключил повторение жёсткого карантина в случае, если заболеваемость вновь превысит определённый уровень.
Отметим, на Украине продолжается рост числа выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. За минувшие сутки подтверждены почти 8 тыс. случаев, скончались 162 человека.
Читайте ранее в этом сюжете: На Украине за сутки выявили почти 8 тыс. носителей коронавируса