Стокгольм, , 12:33 — REGNUM Лидер «Христианских демократов» Эбба Буш заявила, что она лично была свидетелем того, как премьер-министр Швеции Стефан Лёвен и «главы ответственных государственных ведомств» обсуждали «преимущества более обширного распространения коронавирусной инфекции» во время пандемии. Она призвала правительство провести расследование по данному факту, либо уйти в отставку. Об этом сообщила газета Fria Tider.

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В июне 2020 года в ходе дебатов с участием лидеров парламентских партий Эбба Буш обвинила правительство в том, что оно «с гордостью» попустительствовало распространению коронавируса в Швеции, за что впоследствии парламентария подвергнули жесткой критике.

Однако в интервью изданию Aftonbladet политик рассказала, как она сама стала свидетелем того, как аргументы в пользу распространения инфекции обсуждаются на самом высоком уровне.

«Мы встречались с премьер-министром и главами ответственных государственных ведомств, которые рассуждали о преимуществах более обширного распространения инфекции, о том, что мы добьемся иммунитета быстрее, чем другие страны, но это оказалось серьезной ошибкой, они должны были признать это раньше», — заявила Буш.

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