Вильнюс, , 12:21 — REGNUM 13 января директор Дома польской культуры в Вильнюсе, представитель польской диаспоры в Литве Артур Людковский стал советником премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните по вопросам национальных меньшинств. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

«Сегодня этнические поляки в Литве занимают высокие должности в органах местного самоуправления, в правительстве, находятся в канцелярии президента Литвы. И это уже никого не удивляет. Поэтому свое назначение я воспринимаю спокойно, как обычную практику», — прокомментировал собственное назначение Людковский.

При этом, он напомнил, что когда он впервые занял управленческую должность — 12 лет назад стал заместителем мэра Вильнюса — это воспринималось в обществе довольно скептически.

Людковский уже провел первую после назначения встречу с премьер-министром Шимоните. По её итогам он подчеркнул, что приоритетом его работы станет принятие закона о национальных меньшинствах, работа над которым началась два года назад еще при предыдущем составе кабинета министров. Данный закон предусматривает, среди прочего, возможности для использования языков национальных меньшинств в публичном пространстве, финансирование культурных мероприятий национальных меньшинств Литовским государством.