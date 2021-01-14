Екатеринбург, , 12:20 — REGNUM В Свердловской области три телеканала будут объединены в один холдинг. Это ОТВ, Студия-41 и «4 канал».

Как отмечает вице-губернатор Сергей Бидонько, такой шаг — требование времени. Он констатировал, что медиарынок меняется, а задачи укрупняются. В связи с чем такие трансформации неизбежны.

Телеканалы останутся автономными, но будут под единым управлением. Отметим, старейшим из них является «4 канал», созданный в 1991 году. Во второй половине 1990-х это была лучшая частная телекомпания Урала и одна из лучших в России. «Новости Четвёртого канала» и другие передачи неоднократно побеждали на всероссийских конкурсах.

Телеканалы ОТВ и «Студия-41» были созданы в конце 1990-х. Первый изначально являлся рупором областной власти, а второй, будучи формально частным, продвигал интересы администрации Екатеринбурга,