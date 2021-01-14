Ярославль, , 12:19 — REGNUM В правительстве Ярославской области официально подтвердили отставку директора департамента здравоохранения Руслана Саитгареева. Власти опубликовали слова самого Саитгареева на официальных страницах в социальных сетях.

Руслан Саитгареев Yarregion.ru

«Эти четыре года были для меня самым знаковым временем в жизни. Мы прошли серьезные испытания, и сейчас, с полной ответственностью, я могу сказать, что прошли их достойно. Я хочу поблагодарить коллег, которые плечом к плечу стояли со мной все эти годы. Нам многое удалось сделать в модернизации отрасли, в том числе и в усилении оборудованием медицинских организаций, внедрении современных подходов в лечении пациентов, создании цифровых технологий в здравоохранении, взаимодействии с общественными объединениями и организациями», — сказал Руслан Саитгареев.

Официальная причина отставки не сообщается. Работа департамента и его главы не раз подвергалась критике со стороны оппозиционных депутатов Ярославской областной думы. Критика звучала и в социальных сетях от пациентов. При этом губернатор Дмитрий Миронов, выступая перед депутатами облдумы в ноябре 2020 года, не согласился с негативными оценками работы Саитгареева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на место Саитгареева по неофициальным данным будет назначен директор Ярославской областной больницы Василий Тубашов.

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